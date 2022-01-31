Президент Словакии Зузана Чапутова, несмотря на протесты общественности, поручила правительству реализовать процесс заключения соглашения о военном сотрудничестве Братиславы с США. Министру обороны республики Ярославу Надю ею поручено подписать данный документ. Об этом ТАСС в понедельник сообщил высокопоставленный источник из ближайшего окружения главы словацкого государства.

«Президент республики поручила министру обороны подписать от имени Словакии соглашение о военном сотрудничестве с США, проект которого 12 января единогласно одобрило наше правительство», — отметил источник.

Чапутова ранее отказалась направить в Конституционный суд (КС) Словакии проект документа. Президента призвали провести экспертизу соглашения в КС на соответствие законам республики спикер словацкого парламента Борис Коллар, парламентская оппозиция и партии, не входящие в высший законодательный орган.

«Если бы президент направила соглашение в КС, то этим шагом она бы успокоила ситуацию», — подчеркнул Коллар.