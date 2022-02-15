Президент Сербии Александр Вучич распустил Народную скупщину (парламент) Сербии, сообщает издание «Политика».

В ходе обращения к нации Вучич заявил, что на основании Конституции Сербии, закона «О президенте Сербии» и закона «О народных депутатах» по предложению правительства он издал указ о роспуске Народной скупщины. Президент также назначил выборы на 3 апреля.

Он призвал граждан принять участие в предстоящих выборах, проявить демократическую дееспособность страны и показать, насколько важно цивилизованно принимать планы и программы на будущее независимо от различных мнений.