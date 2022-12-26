Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович 25 декабря посетил город Рашку, расположенный вблизи административной границы с непризнанной республикой Косово. Это произошло сразу после встречи президента республики Александра Вучича с премьер-министром страны Аной Брнабич и военным руководством, пишет сербское издание «Вечерние новости».

Уточняется, что вечером 25 декабря на севере Косово и Метохии произошли столкновения с участием косовским сербов, и была слышна стрельба.

Ранее Мойсилович заявил, что ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия сложная и требует присутствия военных республики вдоль административной линии между автономным краем и центральной частью страны.