Президент Польши заявил, что Россия не заслуживает доверия

Президент Польши Анджей Дуда выступил с утверждением, что Россия не заслуживает доверия. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью еженедельнику Sieci.

Польский лидер назвал Россию «агрессором на Украине», который «по-прежнему оккупирует Крым и территории вокруг Донецка и Луганска». «Она [Россия] поддерживает так называемых сепаратистов и ведет себя агрессивно по отношению к другим государствам. Она демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство. Таким образом, она не является государством, о котором можно было бы сказать, что оно заслуживает доверия и мирным путем реализует свои интересы», — считает Дуда.

Власти Польши регулярно выступают с обвинениями в адрес России, утверждая, что Москва якобы представляет угрозу для международной безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом «российской угрозы» и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности в Европе на основании «принципа равной неделимости безопасности», который зафиксирован в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года. По словам российского министра, непредсказуемость генерирует нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры.(ТАСС)