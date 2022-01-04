Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что власть в стране не падет. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства попросил соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться «на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности». По его словам, призывы атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств являются абсолютно незаконными.

«Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет», — заявил Токаев.

При этом он добавил, что все законные требования митингующих будут учтены властями.