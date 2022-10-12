12 октября в Бишкеке состоялось открытие школы имени Низами Гянджеви номер 103.

Как сообщает Trend, в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Одним из заветов Гейдара Алиева было восстановление территориальной целостности, и мы с честью исполнили его два года назад.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в церемонии открытия Учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева в Бишкеке.