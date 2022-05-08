Война России против Украины — это «разрыв со многим из того, что мы считали само собой разумеющимся, это перелом эпохи», заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он выступил с речью в воскресенье, 8 мая, на открытии конгресса Объединения немецких профсоюзов. В этот день в ФРГ отмечают 77-летнюю годовщину освобождения страны от национал-социализма.

«Это 8 мая — день войны», сказал Штайнмайер. По его словам, президент РФ Владимир Путин, напав на Украину, «окончательно разрушает основу европейского миропорядка». «Это 8 мая — день войны», сказал Штайнмайер. По его словам, президент РФ Владимир Путин, напав на Украину, «окончательно разрушает основу европейского миропорядка».

Нападение на Украину президент Германии считает и «нападением на идею либеральной демократии и на ценности, на которых она основана: это свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства».

Штайнмайер резко раскритиковал Путина: «Когда он говорит о фашизме, о «денацификации», он лжет». Это «вероломное и циничное искажение истории», считает президент ФРГ.

По его словам, путинское приравнивание борьбы с национал-социализмом «к своей жестокой, незаконной, агрессивной войне против Украины» тоже является вероломным и циничным надругательством над историей».

«Под предлогом «денацификации» президент России «убивает даже тех людей, кто прошел через ад: в том числе, переживших Холокост», — подчеркнул глава германского государства.

Вместе с тем Штайнмайер отметил, что эта война вынуждает Германию и Европу сделать болезненные выводы: «Мы были слишком уверены, что мир, свобода и процветание — это само собой разумеющиеся вещи».

Президент ФРГ признал, что он лично тоже заблуждался и не верил в возможность того, что Путин «в своем имперском безумии» готов привести собственную страну к политическому, экономическому и моральному разорению.

Штайнмайер еще раз выразил поддержку Украине и сказал, что Германия делает это «с полной убежденностью и всем сердцем», как и ее европейские соседи. (Коммерсант.нет)