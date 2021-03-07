Президент Армении обсудил с оппозицией пути выхода из политического кризиса

Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье встретился с представителем оппозиционного «Движения за спасение родины», членом правления Республиканкой партии Ваграмом Багдасаряном, стороны обсудили пути выхода из внутриполитического кризиса. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

«Президент Армен Саркисян провел сегодня встречу с членом исполнительного органа Республиканской партии Армении, входящей в «Движение за спасение отечества», Ваграмом Багдасаряном. Встреча состоялась по приглашению президента республики. Собеседники обменялись мнениями о вариантах урегулирования ситуации в стране и снижения напряженности, которая обусловлена недавними событиями», — отмечается в сообщении.

Политический кризис в Армении начался после окончания военных действий в Нагорном Карабахе и перешел в фазу обострения 25 февраля, когда начальник Генштаба Оник Гаспарян и порядка 40 высших офицеров армии заявили о необходимости отставки Пашиняна и его правительства. Президент Армении в отведенные законом сроки не стал подписывать проект указа об увольнении Гаспаряна, однако и не стал оспаривать ходатайство Пашиняна об отставке Гаспаряна в Конституционном суде. Вместо этого Саркисян отправил на рассмотрение суда закон, который наделяет премьер-министра правом предлагать увольнение начальника Генштаба без предъявления конкретных обоснований. (ТАСС)