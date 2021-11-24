Польша готова ввести новые санкции в случае эскалации ситуации на границе с Беларусью, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Париже.

«Мы хотим довести до снижения напряженности. Но если с белорусской стороны наступит эскалация, то мы готовы идти вверх по этим эскалационным ступеням», — сказал Моравецкий.