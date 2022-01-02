Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле своим распоряжением создал министерский комитет для расследования попытки государственного переворота, за которым, по словам главы правительства, стоит президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье новостной портал Somali Guardian, отметив, что данное решение было принято по итогам состоявшегося заседания кабинета министров.

«Выполняя требование кабмина, премьер-министр Сомали Робле назначил комитет в составе пяти министров, который проведет официальное расследование предпринятой в декабре попытки свержения правительства», — говорится в заявлении канцелярии премьера.

Президент Сомали издал утром 27 декабря постановление о приостановке полномочий премьер-министра Робле на период рассмотрения дела о коррупции, в котором фигурирует глава правительства. Спустя несколько часов после публикации постановления главы государства канцелярия премьер-министра была занята спецназом, сохраняющим верность Мохамеду.

Однако вскоре Робле прибыл в здание в окружении войск, включая силы миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). В результате военные, пытавшиеся выполнить указание президента Мохамеда о приостановке деятельности премьера, были вынуждены покинуть правительственные помещения.

Премьер, выступивший сразу за этими событиями с обращением к народу, заявил, что в Сомали была предпринята попытка свержения федерального правительства, отмены конституции и действующих законов. Робле подчеркнул, что действия президента Сомали Мохамеда были направлены на то, чтобы остаться на посту главы государства после истечения срока его полномочий. Он призвал Мохамеда немедленно покинуть пост главы государства и добиваться переизбрания на предстоящих выборах.

Премьер также распорядился, чтобы армия и службы безопасности отныне выполняли только его распоряжения, а не президента Мохамеда. Уже арестован командующий гвардией президента Сомали Хасан Адан Дхис за соучастие в попытке государственного переворота.