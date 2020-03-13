Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что не заражен коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в пятницу в ходе обращения к нации из своей резиденции, что не инфицирован коронавирусом.

«Будьте уверены, я себя чувствую очень хорошо и у меня нет коронавируса», — сказал Трюдо. Он также сообщил, что по рекомендации врачей пока не будет делать тест на наличие в его организме COVID-19. «У меня нет никаких симптомов заболевания, поэтому проводить тестирование нет необходимости», — пояснил глава правительства. Со ссылкой на своих врачей он также заверил, что все люди, с которыми он общался в последние дни, находятся вне зоны риска, то есть нет угрозы их заражения опасным вирусом.

Говоря о текущем состоянии своей семьи, Трюдо сообщил, что его супруга Софи, у которой ранее была диагностирована пневмония нового типа, чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться дома на карантине, а он и его дети — в двухнедельной самоизоляции. «Утром дети играли в «Лего», жена говорила с друзьями по телефону, а я занимался рабочими делами по телефону», — рассказал глава правительства.