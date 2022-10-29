Помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера 28 октября обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и энергетики, а также оказание военной помощи Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление пресс-службы Белого дома.

Из документа следует, что Салливан и Севера «подтвердили приверженность и решимость США и Польши поддерживать Украину». Также на встрече обсуждалась «необходимость продолжить навязывать издержки России» и «возможность расширения сотрудничества в сфере безопасности и энергетики».

Также сообщается, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил российскую спецоперацию с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным по телефону, и они «обменялись прогнозами и оценками» текущей ситуации вокруг спецоперации.