Непрерывный ценовой рост убавит желание граждан держать свои деньги на депозитных банковских счетах. Инфляция по своей сути является увеличением общего уровня цен на товары и услуги, в результате которого снижается общая стоимость денег. При этом дисбаланс средней процентной ставки по вкладам и уровню роста цен растет.

По свидетельству экономиста Эльданиза Амирова, годовая инфляция в Азербайджане достигла двузначных значений и уже превысила 10 процентов, тогда как, средняя ставка по банковским депозитам составляет 8,5 процентов. В результате вкладчики не только не получают доходов со своих банковских вложений, но даже терпят убытки, считает он:

«Отсюда следует вывод, что в следующем году ожидается снижение темпов прироста вкладов в банках по сравнению с текущим годом. Перспективы оттока денег из банков в кубышку тоже маловероятны, поскольку кэш от потерь не избавит. Ведь если деньги останутся на руках, из-за инфляции их владельцы потеряют, как минимум, 10 процентов. Что же касается вкладов, ущерб в этом случае меньше – где-то на уровне 1-3%, но все же присутствует. Учитывая неширокие инвестиционные горизонты, население, скорее всего, прибегнет к испробованным и максимально надежным инвестиционным инструментам, где на первом месте недвижимость».

Такие перспективы будут сопровождаться увеличением спроса на рынке недвижимости с последующим повышением цен, полагает Амиров. Соответственно, инфляция будет способствовать подорожанию жилья не только прямо – из-за удорожания строительных материалов и общих расходов застройщиков, но и косвенно – путем оттока средств вкладчиков в этот более привлекательный и стабильно растущий актив.

«Положительным моментом здесь будет оживление в строительной сфере, а также прирост кредитования реальной экономики за счет растущего кредитного портфеля строительного сектора. С другой стороны, дисбаланс между средней ставкой по депозитам и инфляцией может вызвать проблемы. Поскольку на сегодня темпы прироста депозитов в национальной валюте превышают скорость возрастания кредитной задолженности, формируя нормальную ликвидность в банковской системе. Но если по упомянутой уже причине темпы прироста депозитов понизятся, кредитно-финансовые структуры столкнутся с серьезной проблемой», — сказал он в беседе с #.

Повышение спроса на недвижимость может несколько улучшить ситуацию с кредитованием в этой сфере, считает исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов, но кардинальных подвижек, на взгляд аналитика, пока не предвидится:

«Раньше, в бытность конкуренции на кредитно-финансовом рынке, многие банки практиковали ипотечные кредитные линии. Однако после памятной реструктуризации банковского сектора количество финансовых структур сократилось вдвое, уровень конкуренции заметно упал, строительный сектор ощущает острую нехватку финансирования».

На сегодняшний день строительные кооперативы широко практикуют рассрочку по платежам на время строительства. При этом, компании не заинтересованы растягивать оплату дольше сроков готовности здания, комментирует аналитик. Секрет прост. Жилой дом возводят где-то за три года, а в процессе работ, особенно на начальном этапе строительства, застройщику нужны деньги. Когда здание отстроят, в этом уже нет необходимости. Собеседник заметил, что цены на жилищном рынке в процессе роста, а дорожает жилье от застройщиков. Перепродажи увеличились на 5-10%, а первичные предложения от строительных компаний на 15-20%.