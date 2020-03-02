Правительство Японии не исключает объявления чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом

Правительство Японии намерено ускоренно подготовить законодательство на случай стремительного распространения заражений новым коронавирусом, включая юридическую подготовку к возможному провозглашению чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

«Мы будем без промедления готовить законодательство на случай крупного расширения заражений, включая подготовку мер, связанных с возможным провозглашением чрезвычайной ситуации», — сказал он.

Правительство, по словам премьера, разрабатывает сейчас также пакет дополнительной экономической помощи мелкому и среднему бизнесу в связи с распространением инфекции на сумму более 270 млрд иен (свыше 2,5 млрд долларов).

К настоящему времени в Японии отмечен 961 случай заражения новым коронавирусом, 12 человек умерли. Основная часть заразившихся — 705 — это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess («Даймонд принсесс»), который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа. Власти Японии в связи с этим объявили, что эвакуация людей с лайнера полностью завершена.