Правительство Кувейта подало в отставку через месяц после назначения

Премьер подал в отставку после того, как во вторник получил просьбу об отставке от министров. Они решились на отставку после того, как депутаты избранного в декабре прошлого года парламента потребовали от премьера прийти на заседание парламента 5 января и ответить на их обвинение в нежелании сотрудничать с законодательным советом. Заседание не состоялось из-за отказа правительства.(РИА Новости)