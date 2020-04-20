Правительство Испании намерено предложить ЕС создать фонд в €1,5 трлн для помощи на фоне пандемии

Правительство Испании планирует предложить своим партнерам по ЕС создать фонд в €1,5 трлн, чтобы помочь восстановлению стран, наиболее пострадавших за время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

По ее информации, председатель правительства Испании Педро Санчес собирается сделать соответствующее предложение своим коллегам по ЕС в ходе саммита, который должен пройти в четверг. По задумке Мадрида, фонд будет финансироваться за счет бессрочного долга, привлеченного 27 странами — членами сообщества. Кроме того, денежные средства, поступающие в разные государства, будут учитываться как переводы, а не как долги.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств в мире. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено почти 196 тыс. случаев заражения коронавирусом, 20 453 пациента умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.