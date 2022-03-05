Российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел в США из Cанкт- Петербурга . Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Российский борт направляется в Вашингтон. Воздушное судно вылетело в 09:41 по московскому времени. Как указывают данные портала, 4 марта борт находился в Москве, откуда и вылетел в Санкт-Петербург.

Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула.

Ранее европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации Украине. В качестве ответной меры российские власти ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран (lenta. ru)