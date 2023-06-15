Несколько федеральных правительственных учреждений США пострадали в результате хакерского взлома.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Она приводит слова исполнительного помощника директора Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Эрика Гольдштейна, который заявил, что CISA «оказывает поддержку нескольким федеральным агентствам, которые столкнулись со взломом».

«Мы в срочном порядке работаем над выявлением последствий и их своевременным устранением», — заявил он. На данный момент неизвестно, кто стоял за взломом и какие именно учреждения пострадали. По данным телекомпании, атака была осуществлена с использованием уязвимости в «широко применяемом программном обеспечении».