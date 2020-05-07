Познер признался, что хотел покончить с собой 

Телеведущий Владимир Познер признался, что задумался о самоубийстве после рецидива онкозаболевания, но сумел пережить непростое время.

Познер уточнил, что в 1993 году у него обнаружили рак простаты на ранней стадии. Операция у знаменитого хирурга Патрика Уэлша, правильное питание и спорт помогли справиться с болезнью, поэтому рецидив в 2014 году стал тяжёлым ударом для журналиста.

«У меня нашли рак прямой кишки. <…> Это был более тяжёлый случай. Я уже был закалён и настроен на борьбу. Если другого нет, то я не буду так жить», — цитирует StarHit интервью Познера.

Ведущий Первого канала признался, что его посещали суицидальные мысли, но до планирования самоубийства дело не дошло. (Рамблер)

| 2020-05-07T02:43:22+00:00 7 мая 2020, 09:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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