В Загатальском, Габалинском и Огузском районах предотвращено распространение пожаров в высокогорном лесном массиве на более широкую территорию.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

Было отмечено, что в настоящее время продолжаются операции по локализации пожаров.

Напомним, 30 августа в горно-лесистой местности у села Юхары Тала Загатальского района произошел пожар. К тушению привлечены соответствующие силы и техника МЧС. 2 сентября возникли лесные пожары в Огузском и Габалинском районах.