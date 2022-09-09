В Киеве 8 сентября состоялось очередное судебное заседание по делу задержанного ветерана Второй Карабахской войны Мисира Гасымлы. Как сообщил # адвокат Валерий Добраница, появилась новая деталь, свидетельствующая о причастности армян к обвинению в адрес Гасымлы.

«Адвокат потерпевшей стороны принес документы, сделанные переводчиком с армянской фамилией Галустян. Мой подзащитный в зале суда заявил, что есть заинтересованные силы, которые хотят рассорить Азербайджан и Украину, а судья, следователи и прокурор напрямую замешаны в этом деле», — сообщил адвокат.

Напомним, что проживавший в России Мисир Гасымлы приехал в Азербайджан, когда началась 44-дневная война, и пошел добровольцем на фронт. После войны он поехал в Украину с целью устроиться на работу. 8 июня 2021 года он со своим другом Субханом Гулиевым отмечал день рождения в одном из киевских ресторанов. К ним подсел гражданин Испании с целью знакомства. В ходе разговора стало ясно, что у этого лица мать армянка, а отец – араб. Иностранец даже оплатил счет в ресторане за Мисира Гасымлы. Позже они решили поехать в другое место. По дороге в автомобиле иностранец предложил Гасымлы продавать наркотики, что стало причиной ссоры. В результате Гасымлы высадил иностранца из автомобиля. Иностранец пожаловался на азербайджанцев в полицию, обвинив их в нападении и грабеже.