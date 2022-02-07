Президент Ильхам Алиев подписал указ «Об увеличении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих органов прокуратуры Азербайджанской Республики, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры».

Указ направлен на усиление социальной защиты военнослужащих органов прокуратуры Азербайджанской Республики, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры.

Согласно указу, зарплаты военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры, повышены на 20%.

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.