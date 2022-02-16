Очевидно, что соседнюю Россию тревожит не только расширение НАТО на Восток, но вообще, интегративные процессы постсоветских стран в европейские структуры, в том числе, в ЕС.

Напомним, что отношения России и Украины ухудшились именно после того, как Киев в свое время подписал Договор об ассоциации с ЕС.

Теперь Москва и Киев находятся на грани войны. Каждый день поступают все новые тревожные вести. Но все это не останавливает Украину, она продолжает свой путь в европейские структуры.

Поэтому, что касается европейских структур и ЕС, особенно, стремления постсоветских стран интегрироваться в эти структуры, можно подумать, что в этом сегменте региона царит только покой и развитие, т.к. остается только завидовать странам, которые смогли стать полноправными членами ЕС.

Но это вовсе не так, как кажется на первый взгляд. Уход Великобритании из европейского пространства стал историей, и мы еще об этом пару заметок в будущем напишем. Что же касается новых членов ЕС, стран постсоциалистического лагеря, с самого начала было понятно, что будут определенные проблемы и в этой плоскости.

Т.к. всем было очевидно, что уровень жизни и социально-экономические показатели сразу не удастся уравнять. Да, несмотря на то, что прошло несколько лет, разница еще сохраняется. В Брюсселе поняли, что надо вести двухступенчатую модель развития.

Во-вторых, не совсем гладко прошла интеграция и человеческого фактора.

Да, всем было ясно и понятно, что бывшие гомо-советикусы не сразу станут естественными составляющими европейских человеческих ресурсов, — постсоветское сознание еще долго будет тормозить процесс интеграции.

После ухода Британии ожидалось, что ЕС покинут Польша, Венгрия. Именно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в настоящее время олицетворяет анти-европейские настроения в Восточной Европе. Орбан говорит, что Венгрия должна строить отношения с Турцией и тюркскими государствами. Виктора Орбана можно было видеть даже на заседаниях Тюркского Совета. Это, конечно, всем нам льстит. Но надо заметить, что Турция никогда не стремилась и теперь не стремится стать «центром конденсации» для авторитарных стран. Анкара поощряет интеграцию своих союзников в европейские структуры и сама стремится стать членом европейского семейства.

Только к большому сожалению, ЕС не отвечает стремлениям Анкары взаимностью.

По поводу Будапешта еще заметим, что анти-европейские страсти премьер-министра Орбана не поддерживают даже его соратники по партии.

Теперь эта страна готовится к новым парламентским выборам, которые состоятся в апреле этого года. По мнению многих политических наблюдателей, эти выборы станут новым испытанием для правящей партии.

Тут заметим, что у Венгрии есть проблемы не только с ЕС, нет, Будапешт еще тормозит вступление Украины в НАТО…

Одним словом, теперь Объединенная Европа начинает наступать на пятки Москвы, хотя на первый взгляд кажется, что якобы за всеми этими процессами стоят США и их самые близкие союзники.

Нет, это только на первый взгляд так кажется. Экономические, политические и военные структуры объединенной Европы продолжают заманивать постсоветские страны, хотя этот путь не гладкий, довольно тернистый. Мы уже привели пример Польши и Венгрии, которые имеют определенные проблемы с ЕС. Но что бы ни было, какими бы сложными не были отношения постсоветских и постсоциалистических стран с ЕС, они вовсе не намерены вернуться в лоно российской империи. Это мы видим в эти дни, когда, несмотря на то, что опасность войны нависла над Украиной, она все равно не намерена сдаваться – простые люди записываются в отряды сопротивления, чтобы защищать собственную страну…