Посольство США в Баку в четверг приветствовало сообщение Генпрокуратуры Азербайджана о необходимости борьбы с насилием против женщин.

«Посольство выражает признательность Генеральной прокуратуре за то, что она подчеркнула необходимость искоренения домашнего насилия в Азербайджане. Миллионы женщин во всем мире стали жертвами домашнего насилия, и в Азербайджане мы скорбим о 33 женщинах, погибших в первой половине 2021 года в результате этого прискорбного преступления. Мы будем гордиться тем, что будем сотрудничать с правительством Азербайджана и азербайджанским гражданским обществом, чтобы помочь искоренить бедствие домашнего насилия и других форм насилия в отношении женщин», — отмечено в пресс-релизе. (Туран)