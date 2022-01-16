Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь потребовал от Берлина поставок оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Мельник уже несколько раз просил продать оружие Киеву, грозя «серьезными последствиями для двусторонних отношений». «Люди на Украине разочарованы. Сейчас настает момент истины, который покажет, кто является настоящим другом», — заявил дипломат.

В правительстве ФРГ считают, что такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта. Кроме того, власти Германии подчеркивают, что не обеспечивают оружием страны с территориальными конфликтами (lenta.ru)