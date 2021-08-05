Посол Германии в Турции Юрген Шульц 4 августа в ходе пресс-конференции в Анкаре назвал Турцию особенной страной для ЕС, сообщает газета Daily Sabah.

Юрген Шульц сказал: «Мы хотим видеть более глубокое стратегическое сотрудничество между ЕС и Турцией. Турция — не просто партнер ЕС. Это особенная страна».

Германский дипломат также прокомментировал парламентские выборы в Германии, которые состоятся 26 сентября: «Мы не знаем результатов выборов, но политические связи и контакты между Турцией и Германией будут продолжаться независимо от того, кто заменит канцлера Меркель и наш кабинет».