Последняя европейская страна пала перед коронавирусом

В Черногории зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса.

По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.

«Это пациентки 1948 и 1973 года рождения, они находились в другой стране. Состояние заболевших нормальное», — уточнил он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

| 2020-03-17T23:39:53+00:00 18 марта 2020, 03:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss