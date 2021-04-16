После запрета криптовалют в Турции Биткоин подешевел

Биткоин упал в цене после того, как Центральный банк Турции ввел запрет на оплату криптовалютой товаров и услуг, пишет The Wall Street Journal.

Как заявил регулятор, невозможность контроля активов создает риски безопасности и возможных убытков. Также в турецком Центробанке подчеркнули, что криптовалюта может быть использована для незаконной деятельности.

В ночь на 16 апреля курс биткоина достигал $63,8 тыс., однако начал резко снижаться на фоне запрета криптовалютных платежей в Турции. Котировки криптовалюты, то есть ее стоимость по отношению к другим валютам, падали до $61 тыс., за прошлые сутки биткоин подешевел на 3%.

В Турции популярность криптовалют растет из-за ослабления турецкой лиры и инфляции. В марте годовая инфляция в стране превысила 16%.

В Центробанке подчеркнули, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые в используются в платежах.