Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Владимиру Путину не удастся сохранить свою жизнь, если Российская Федерация применит ядерное оружие.

Такое мнение он высказал в интервью Австралийскому институту Лоуи.

Зеленский подчеркнул, что мир никогда не простит этого ни президенту РФ, ни самой России. «Все же я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить её. Я в этом уверен», — отметил Зеленский.