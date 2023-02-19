Российская банковская система столкнулась с новой волной ограничений на операции в иностранной валюте, которые уже недоступны большинству крупных государственных банков, либо попавших под блокирующие санкции либо отключенных от системы SWIFT.

Raiffeisen Bank — крупнейший из западных банков, продолжающих работать в РФ, — начал закрывать корреспондентские счета российским кредитным организациям, сообщает Frank RG со ссылкой на топ-менеджеров трех частных банков.

Представитель Raiffeisen Bank International подтвердил, что группа сократила свою корреспондентскую сеть — до пяти российских банков. «Остальные российские банки, которым мы оказываем корреспондентские услуги, получили указания относительно индивидуального максимального количества платежей в долларах США и евро, которые RBI готов обработать», — пояснил представитель RBI.

Ранее корсчета, без которых невозможны валютные операции, российским банкам закрыли Citibank, JPMorgan и Deutsche Bank. Raiffeisen отключил ряд российских банков от евро в августе прошлого года.

Новая волна отключений состоялась после того, как претензии к австрийской банковской группе появились у властей США. (moscowtimes.ru)