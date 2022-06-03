Судя по последним событиям, происходящим в Армении, определенная прослойка армянского общества, называющая себя реваншистами, так и не извлекла должного урока из 44-дневной войны, в ходе которой «хваленая хайская армия» потерпела сокрушительное поражение. Почти 30-летний труд армян, направленный на создание мифического ореола вокруг «независимого арцаха», пошел насмарку всего лишь за 44 дня.

После войны геополитическая конфигурация в регионе приобрела совсем иные очертания. И если до осени 2020 года Армения в карабахском вопросе при бездеятельности и содействии Минской группы ОБСЕ занимала исключительно деструктивную позицию, наивно полагая, что существующий статус-кво вечен, то с 10 ноября того же года была вынуждена смириться с новым отсчетом времени. Несмотря на жесткое давление на Азербайджан со стороны мировых центров, Баку в одиночку сделал то, чего не могли (читай, не хотели) сделать мнимые посредники в лице МГ ОБСЕ. Азербайджан наглядно показал и доказал, как «минчанам», так и всему международному сообществу, что карабахский конфликт имеет военное решение. Хотя многие, в особенности «посредники», на протяжении многих лет неустанно твердили об отсутствии альтернативы мирному решению.

Может прозвучать парадоксально, но именно поражение Армении дало ей шанс на перспективу в развитии во многих сферах. Воспользуется ли им Ереван, отказавшись от бредовой и несбыточной мечты о «независимом арцахе», другой вопрос. Хотя робкие шаги официальных властей Армении позволяют делать выводы, что карабахский вопрос для них отошел на задний план. Во всяком случае, две брюссельские встречи в трехстороннем формате с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна дают в этом направлении определенную надежду.

При этом не следует забывать и два существенных аспекта. Во-первых, как и говорил в ходе войны Ильхам Алиев, ни о каком статусе Нагорного Карабаха во время этих встреч речь не шла. Мало того, не было озвучено даже само понятие «Нагорный Карабах», которое было отправлено в архив истории. Обсуждался вопрос прав и безопасности этнического армянского меньшинства в Карабахском регионе, что отражает реальное положение дел. Во-вторых, не было упоминания также о МГ ОБСЕ, что свидетельствует о том, что данная структура реанимированию не подлежит.

Относительно адекватная, более-менее здравомыслящая политическая элита Армении, пусть и скрипя зубами, вынуждена смириться с тем, что «карабахский поезд» ушел. И чем больше в порыве отчаяния немногочисленные реваншисты и обслуживающие их СМИ пытаются ухватиться за «карабахскую» соломинку, тем больше становится раздражительность представителей власти предержащих. Так, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян считает, что после каждого заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева в Армении начинается лихорадка, что «страну продали».

«Люди, давайте будем уважать себя, называя другого турком или возвеличивая Турцию, мы не решаем наши вопросы, а демонстрируем слабость, наши страхи. Когда ты называешь кого-то турком, это значит, что ты в ужасе, и ты должен решить эту проблему», — сказал Араик Арутюнян в беседе с журналистами в парламенте.

По словам Арутюняна, переговоры нужны также для того, чтобы в их результате пойти на уступки, взаимные компромиссы и найти оптимальный вариант. «Переговоры предполагают взаимные уступки, другого варианта нет», — сказал он.

Как видим, в своем кратком выступлении Арутюнян не только озвучил главный кошмар армян, но и анонсировал и следующий. Фактически он открытым текстом заявил, что хаи как огня боятся турок (армяне и азербайджанцев называют турками).

Кроме того, говоря о том, что другого варианта нет, дал понять, что повестку дня формирует Баку. А фраза «взаимные уступки» была сказана ради красного словца. Так сказать, чтобы подсластить пилюлю, ибо ясно, что Баку не в чем уступать.