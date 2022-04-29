Министерство иностранных дел Турции вызвало в пятницу посла Германии Юргена Шульца, сообщает Анадолу. Ему напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела.

«После того, как сегодня Министерство иностранных дел Германии вызвало нашего посла в Берлине по поводу дела (правозащитника Османа) Кавалы, посол Германии в Анкаре Юрген Шульц был вызван в МИД в 17:30 (18:30 – ред.) заместителем министра и директором по делам ЕС Фаруком Каймакджи. Послу Шульцу было высказано, что мы осуждаем вызов нашего берлинского посла в министерство иностранных дел по делу. Послу Шульцу было отмечено, что обвинительный приговор, вынесенный независимым турецким судебным органом, не может быть оспорен ни одним учреждением, органом власти или страной, — сказал собеседник агентства. Послу также напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела».