«Пора объявить Пашиняна ставленником Саргсяна и закрыть этот странный период в политической истории Армении» — эксперт

Внутриполитическая ситуация в Армении остается крайне опасной. Так реформы Конституционного суда Пашиняна столкнулись с большим сопротивлением со стороны его политических оппонентов.

С другой стороны, наблюдается объединение разных политических партий, которые намерены свергнуть Пашиняна. О том, готова ли Москва поддержать какие-то политические силы в Армении, и почему реформа КС вызвала такой отпор, рассказал # российский политолог Григорий Трофимчук.

— Премьер-министр Армении не полетел на парад в Москву. Одновременно мы видим, как в Армении активизируется оппозиция. Поддержит ли их Москва на каком-то этапе?

— Нет, Москва не вмешивается во внутренние дела Армении. Если бы она вмешивалась, то такие «революционеры» как Никол Пашинян никогда бы не смогли там прийти к власти. Никол Воваевич не полетел на парад в Москву, так как, скорее всего, опасался, что не пройдёт на входе тестирование на коронавирус. А держать его две недели в «санпропускнике» было бы не совсем прилично.

В целом же, Россия ровно относится к происходящему в Армении, просто наблюдая за развитием событий. Никакую оппозицию российская сторона поддерживать не будет, пусть они там сами разбираются в последствиях, так сказать, «бархатной революции», которая так и не достигла своих результатов.

Я же, как эксперт, не думаю, что правильно делать ставку на старые политические силы, это как раз будет Пашиняну на руку. Там надо искать свежие общественно-политические кадры, уже без примеси всяких «народных» или антинародных олигархов. Потому что если местные олигархи попробуют сместить Пашиняна, такая оппозиция премьер-министру вряд ли возбудит массу и продвинет дело вперёд.

— Кроме того мы видим, как Пашинян продавил конституционные изменения. В чем конфликт, почему подобные реформы Пашиняна сталкиваются с огромным сопротивлением внутри Армении?

— Это неудивительно: внутреннее сопротивление Пашиняну будет теперь только нарастать, так как населению давно ясно, что никакого развития от премьера ждать уже не придётся. У самого же Пашиняна стиль действий вполне определился: он постоянно ищет какого-то системного врага и потом борется с этим назначенным врагом. Последним, по хронологии, был Конституционный суд.

Теперь надо идти дальше, в поиске врагов. Армянская церковь вполне подходит на такую роль и хорошо вписывается в эту схему. Пора бы ему попробовать «замахнуться» на этот почти двухтысячелетний институт. В целом же радикальный демократ западного типа Пашинян изначально не мог предложить населению ничего конструктивного. Вы помните, я говорил об этом ещё весной 2018 года.

Все либералы такого типа – одинаковые, особенно на постсоветском пространстве. От назначения новых судей в состав КС населению Армении, как говорится, не жарко и не холодно, поэтому Пашинян зря тратит свою энергию, люди не в силах оценить таких «масштабных» изменений. Пора объявить теперь самого Пашиняна ставленником Саргсяна, и на этом закрыть этот странный период в политической истории Армении.