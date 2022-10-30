За первые 6 месяцев 2022 года модераторы мессенджера Discord заблокировали более 55 млн аккаунтов и около 68 тыс. серверов. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Отмечается, что подавляющее большинство аккаунтов попали в бан из-за рассылки спама. Из обозначенного выше числа профилей только 1,8 млн попали под блокировку за другие нарушения.

В число других нарушений в первую очередь вошли действия пользователей, угрожающих безопасности детей и подростков. Как правило это попытки сексуальной эксплуатаций несовершеннолетних, а также рассылка нежелательного контента.

В Discord довольны высоким качеством работы своих модераторов, поскольку из статистики следует, что ошибки ими допускаются крайне редко. В первом квартале 2022 года после обжалования санкции были сняты только с 2% заблокированных профилей, а во втором – с 0,6%.

Discord – это мессенджер, который пользуется большой популярностью среди геймеров и представителей игровой индустрии. На сегодня сервис имеет более 150 млн активных пользователей.