Помпео: «США никогда не признают аннексию Крыма»

В день шестой годовщины аннексии Крыма Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон никогда не признает полуостров частью РФ. «Крым — это Украина», — заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ночь на четверг, 27 февраля, в Twitter, призвав Москву положить конец оккупации полуострова.

«Спустя шесть лет после аннексии Крыма РФ по-прежнему полагается на ложь и дезинформацию в своей неудавшейся попытке узаконить нелегитимные действия. Ее усилия обречены на провал. Мир никогда не забудет беспричинное вторжение России в Украину», — говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США. (DW)