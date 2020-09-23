Помпео обвинил Китай в политической активности в США

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил дипмиссии Китая в политической активности в США и попытках повлиять на местные дела. Об этом пишет РИА «Новости».

«Реальность такова, что законодательные органы почти каждого штата, вероятно, получали письмо от КПП (Коммунистической партии Китая)… как часть скоординированных пропагандистских кампаний», — сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что Китай ведет шпионские кампании даже на муниципальных и городских уровнях. Политик также призвал американских законодателей быть внимательными, когда с ними общаются китайские дипломаты.