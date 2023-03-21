Помощник госсекретаря США по работе с международными организациями Мишель Сисон совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространил Государственный департамент США.

Сообщается, что с 22 марта по 7 апреля представитель Госдепартамента США посетит Мадагаскар, ЮАР, Маврикий, Азербайджан, Монголию, Вьетнам, Таиланд и Лаос.

Мишель Сисон совершит визит в Азербайджан 29 марта.

«В ходе своего визита помощник госсекретаря обсудит нынешнее состояние и перспективы многостороннего сотрудничества, достижение Целей устойчивого развития, а также транснациональные вызовы, такие как изменение климата, продовольственная безопасность и глобальная безопасность в области здравоохранения», — говорится в заявлении Госдепартамента.