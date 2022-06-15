Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 14 по 19 июня совершает турне в Азербайджан, Грузию и Армению, чтобы подчеркнуть приверженность США миру, демократии и процветанию в регионе Южного Кавказа, об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

В нем говорится, что помощник госсекретаря Донфрид «подчеркнет поддержку США их суверенитету и независимости в связи с празднованием 30-й годовщины установления дипломатических отношений со всеми тремя странами и отметит «право Азербайджана, Грузии и Армении определить собственный путь».

В Госдепе США продолжили, что она также подчеркнет готовность Вашингтона помочь в установлении прочного мира на Южном Кавказе, в том числе путем поддержки развития политических, экономических и межличностных связей по всему региону.