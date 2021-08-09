Авторы письма считают, что Apple создает угрозу собственной системе защиты персональных данных, которой много лет славилась платформа iOS. Алгоритмы криптографии, заявленные в функции сканирования iCloud и iMessage, могут быть использованы и для других целей — среди опасений называется государственная цензура, которая получит в руки инструмент контроля над контентом и сообщениями пользователей в реальном времени.