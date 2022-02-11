Армянская сторона передала Азербайджану останки в смешанном виде.

Об этом АПА сообщил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Эльдар Самедов.

По его словам это свидетельствует о том, тела были захоронены в общих могилах: «Некоторые останки тел были возвращены Азербайджану при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, в настоящее время идет процесс их идентификации. Останки тел были извлечены в основном из районов прохождения грунтовых вод и подземных вод. Поэтому получить образцы ДНК этих останков очень сложно. На завершающем этапе будет точная информация о том, сколько там останков».

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что за последний год Армения передала Азербайджану останки 108 человек, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Он также отметил, что в ближайшие дни готовятся передать останки еще 2 погибших.