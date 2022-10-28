Польские власти рассчитают размер ущерба, причиненного Советским Союзом во время Второй мировой войны и потребуют от Москвы соответствующих репараций. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши по поводу аналогичных требований немецкому правительству.

«Расчет потерь военного времени, нанесенных СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов», — говорится в сообщении на сайте МИД Польши.

В Москве эти требования назвали «политическими фантазиями» и обвинили Варшаву в попытке решить внутренние проблемы «историческим ревизионизмом».

«Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — заявлял глава третьего европейского департамента МИДа Олег Тяпкин.

В сентябре Сейм Польши принял резолюцию о военных репарациях со стороны Германии за потери во время Второй мировой войны. Размер военного ущерба Варшава оценивает в 6 трлн 220 млрд 609 млн польских злотых ($1,3 трлн). 25 октября польский парламент отложил рассмотрение резолюции. (moscowtimes.ru)