Почти половина жителей Германии поддержала бы ослабление ограничений, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Как пишет газета Bild am Sonntag в воскресенье, 6 февраля, это следует из репрезентативного опроса социологического института INSA.

В исследовании приняли участие 1002 человека. 49% из них высказались за ослабление карантинных мер, а 44% респондентов — против. Комментируя эффективность отдельных мер, 53% опрошенных заявили, что не считают необходимым правило, по которому вход в непродуктовые магазины разрешается только привитым от коронавируса и переболевшим COVID-19 людям. В то же время 42% участников опроса эту меру поддержали.

66% респондентов указали, что ограничения на контакты для привитых можно бы отменить. 27% опрошенных поддержали бы их сохранение. Между тем за сохранение ограничений на контакты для не привитых от коронавируса людей высказались 64% респондентов.

Мера по борьбе с коронавирусом, в пользу которой высказалось большинство опрошенных, — ношение защитных масок в поездах и автобусах (71%). Ношение масок в магазинах поддержали 65% респондентов, в школах — 58%. (DW)