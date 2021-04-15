Полоса стабильности – дорожающая нефть улучшила перспективы банковской сферы

С улучшением экономической ситуации в стране и мире растущие рейтинги международных структур остаются в центре внимания экспертных кругов и общества. Накануне международное агентство Moody’s Investor Service по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank, улучшив свои прогнозы по одному из крупнейших банков страны.

В результате именно эта кредитно-финансовая структура признана одной из лучших. Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валюте на уровне «Ba3», а рейтинг кредитоспособности (BCA) – на уровне «b1», улучшив ожидания по Kapital Bank с «негатива» на «позитив». По свидетельству аналитиков Moody’s, упомянутые коррективы отражают ожидаемый рост качества кредитного портфеля банка в ближайшие 12-18 месяцев. Отмечается также, что в течение уже нескольких лет качество кредитного портфеля Kapital Bank было лучше по сравнению с конкурентами.

Кстати, немногим ранее агенство Moody`s улучшило прогнозы по банковской системе Азербайджана, так что возросшие рейтинги Kapital Bank оказались в тренде позитивных процессов. Прогноз по отечественной банковской системе аналитики агентства изменили с «негативного» на «стабильный», объяснив это улучшением макроэкономических условий и снижением риска ухудшения качества активов. Впрочем, это первый такой рост спустя год после пандемии, оказавшей серьезное давление на кредитно-финансовый сектор страны. И этого следовало ожидать, поскольку постепенное снятие ковидных ограничений, а главное, восстановление спроса и цены нефти, будут способствовать росту национальной экономики. А это серьезный бонус в копилку позитивных ожиданий об улучшении операционных условий для банков и их заемщиков.

Касаясь причин повышения рейтингов нашей кредитно-финансовой сферы, банковский эксперт Акрам Гасанов сказал #, что улучшенные по сравнению с минувшим годом прогнозы были вполне ожидаемы, учитывая смягчение ограничений и растущие нефтяные индексы. Ведь именно дорожающие углеводороды — ключевой экспортный ресурс и источник поступления валюты в страну. Собеседник редакции согласен с тем, что смягчение связанных с пандемией ограничений запустит маховик последовательного оздоровления экономики и банковской системы нашей страны. По мнению аналитика, дорожающая нефть оказывает позитивное влияние на текущие процессы в экономике, а вкупе все эти реалии отражаются в отчетах мировых рейтинговых агентств.

«Здесь важно заметить, что понижение наших рейтингов со стороны Moody`s в минувшем году было обусловлено влиянием пандемии коронавируса и вынужденными карантинными ограничениями, а также рекордным удешевлением нефти на мировых углеводородных биржах», — сказал эксперт, заметив при этом, что «стабильный» прогноз тоже не самый высокий показатель. Но по сравнению с прошлым годом, это, конечно же, свидетельство улучшающихся перспектив. «Возвращаясь к прошлогоднему прогнозу, он основывался на общемировой ситуации — стагнации экономик, снижении доходов, закрытии рабочих мест. Сейчас ожидается, что постепенно все страны, включая Азербайджан, будут выходить из этой ситуации», — заметил он.

По свидетельству аналитика, растущая цена нефти представляет собой существенный позитивный момент, а потому сколько-нибудь серьезных проблем в банковской системе страны не будет, во всяком случае, до конца текущего года, но это утверждение не касается отдельных банков.

«В целом же в текущем году сложилась весьма позитивная ситуация для кредитно-финансовых организаций и вызвано это двумя факторами – снимаются ковидные ограничения и растет цена нефти. В целом же не ожидается серьезного роста проблемных кредитов, либо же снижения уровня банковских депозитов. Понятно, что рост проблемных кредитов будет, хочу это подчеркнуть, но не так проблематично для всей системы. Потому в целом я согласен с этим рейтингом. Карантинные ограничения возымели негативное влияние на кредитно-финансовую систему большинства стран мира – увеличился объем проблемных кредитов, сократились депозитные портфели банков. Причина ясна. Рост безработицы во всем мире, падение заработных плат и доходов людей, бизнеса и вызванные этим проблемы привели к изъятию банковских депозитов. В то же время упомянутые проблемы затрудняли выплату кредитов, и это привело к увеличению проблемных долгов. Похожая ситуация была и в нашей стране», — сказал эксперт.

Напомним, что в разгар пандемии рейтинги банков пошли вниз. Так, весной прошлого года Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз по банковской системе Азербайджана на «негативный» с «позитивного» на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 и снижения цен на нефть. Упомянутая оценка отражала ожидания влияния мировой экономической нестабильности не местные экономические реалии. При этом эксперты агентства предполагали, что эпидемия коронавируса приведет к нарушению экономической активности в стране и вкупе с удешевлением нефти подорвет способность граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний обслуживать свои кредиты.

Все это должно было, по мнению аналитиков Moody`s, привести к увеличению доли проблемных кредитов в банковском секторе Азербайджана. В довесок этому, ожидалось снижение прибыльности кредитно-финансовых структур из-за увеличения объема резервирования на возможные потери по ссудам и повышения стоимости фондирования.