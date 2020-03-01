Полиция Стамбула проводит обыск в офисе Sputnik

Турецкая полиция проводит обыск в офисе российского агентства Sputnik в Стамбуле в соответствии с ордером, выданным генпрокуратурой города. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил «РИА Новости» руководитель представительства Sputnik Максим Дурнев.

«Сотрудники турецкой полиции проводят обыски в офисе Sputnik в Стамбуле, ордер выдан генеральной прокуратурой Стамбула. Причину обыска не называют», — рассказал он агентству.

Кроме того, корреспондент «РИА Новости» сообщил, что трех задержанных журналистов Sputnik доставили во Дворец правосудия в Анкаре, где сотрудники агентства должны дать показания прокурору.