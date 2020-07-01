Полиция Гонконга задержала более 70 протестующих

Полиция Гонконга в среду задержала более 70 участников незаконных протестных акций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов.

«По данным на 16:00 полицией были задержаны свыше 70 человек, двое из которых подозреваются в нарушении закона о национальной безопасности Гонконга», — говорится в публикации. Отмечается, что в ходе столкновений с радикально настроенными демонстрантами один полицейский получил колото-резаную рану плеча.

Сотни демонстрантов собрались в среду в торгово-развлекательном районе Козуэй-бэй, протестуя против принятия парламентом Китая данного закона. Они разбросали и подожгли мусор на проезжей части, пытались заблокировать движение транспорта. В настоящее время стражи порядка продолжают операцию по разгону демонстрантов. С этой целью применялись слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.(ТАСС)