Полиция эмирата Дубай, куда прибыло значительное число футбольных болельщиков в преддверии Чемпионата мира по футболу 2022 года, запретила болельщикам употреблять спиртное и целоваться в общественных местах, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем вас выражать свой восторг, уважительно относясь к местным законам. Демонстрируйте спортивный дух, но воздержитесь от проявлений спортивного фанатизма», — указано в сообщении полиции.

Дубай был выбран в качестве места международного фан-фестиваля — всем прибывшим футбольным фанатам вручается памятка с правилами поведения в мусульманской стране. В частности, прибывшим запрещается хранить и употреблять алкоголь в общественных местах, вести политические споры и выказывать проявления любовных чувств.