Политико-экономический коллапс

В Украине продолжает стремительно расти число заразившихся коронавирусом. По состоянию на 9:00 понедельника, 13 апреля, в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев, это новый антирекорд. На этом фоне, на первый взгляд, удивительно прозвучало заявление заместителя министра здравоохранения Украины, главного санитарного врача Виктора Ляшко. В интервью LB.ua он сказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля, а из карантина можно будет выходить с 24 апреля.

Впрочем, это заявление звучит удивительно, если рассматривать его исключительно с точки зрения медицинской, оценивая очевидный рост числа зараженных коронавирусом и погибших от него в Украине. Совсем иначе, все выглядит, если признать, что желание руководства страны как можно скорее выйти из карантина связано с экономическими и, вытекающими из них, политическими причинами. Ведь уже очевидно, что Украина вступает в полосу жесточайшего политико-экономического кризиса.

Так, Верховная Рада 249 голосами 13 апреля в целом приняла решение переписать бюджет страны на 2020 год. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 миллиардов гривен и роста дефицита госбюджета. Украинцев в 2020-м ждет подорожание доллара, существенный рост цен и масштабная экономия. Зарплаты чиновникам, нардепам и госменеджерам урежут, а украинцы столкнутся с безработицей и падением доходов. Экономика впервые за несколько лет существенно сократится.

Говоря более детально, ВВП (прогноз на 2020 год) сократится на 3,9%, цены вырастут на 8,7% (ранее планировали 5,6%), курс гривни составит 29,5 грн/$ (вместо 27 грн/$), уровень безработицы составит 9,4% (на 1,3% процентный пункт больше, чем в 2019 году), дефицит бюджета может вырасти в 4 раза (более 200 миллиардов гривен). В итоге, в госбюджете образование и наука получат минус 3 миллиарда гривен, на льготы и субсидии будет выделено меньше на 8,2 миллиарда гривен. Что особо печально, расходы на здравоохранение сократят на 922 миллиона гривен. И это в пору, когда сфера медицины Украины отчаянно нуждается в дофинансировании, ибо никак она не может справиться с распространением коронавируса в стране.

Тем временем, даже без переписыванию госбюджета на текущий год было понятно, что ситуация в стране аховая. «Количество безработных в Украине за неделю выросло на 36 000 человек. Официально, по отчету службы занятости. За неделю! Реально конечно больше. Полиция ловит не бандитов, а людей без масок. СБУ не российских шпионов, а тех, кто пишет неправду про коронавирус. Премьер обещает полмиллиона новых рабочих мест после карантина и даже не краснеет. Государство закуклилось и генерирует немного глупости в ответ на реальные тенденции свалиться в экономическую пропасть»,- пишет известный украинский блоггер Кирилл Сазонов.

Он прав — в реальности действительно безработных в Украине стало намного больше. Только из-за рубежа в страну вернулись десятки, если не сотни тысяч украинских гастарбайтеров. И на всех, ясное дело, работы просто не найдется. Наоборот, ряды безработных будут пополняться. Директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман уже заявил, что финансирование завода остановлено. «Мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек, если деньги не поступят в ближайшее время — уволим еще 190. Вопрос, зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?»,- заявил он изданию Цензор. Нет. По его словам, с начала года они не получают финансирования, в Гособоронзаказе 2020 года на них и на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены.

И тут нужно понимать, что речь идет о предприятии, которое владеет технологией производства твердого ракетного топлива, необходимого для производства всех украинских серийных и перспективных ракет. «Без ПХЗ выпуск ракет «КБ «Луч» невозможен, мы работаем в кооперации. Остановка ПХЗ — это остановка всей ракетной отрасли, мы же зависим друг от друга»,- объясняет Леонид Шиман. Он также добавил, что возглавляемый им завод производит различные виды взрывчатки. «Все эти технологии на протяжении многих лет были созданы за счет средств украинских налогоплательщиков, это многие миллиарды гривен. Мы освоили уникальные технологии, которыми большинство стран мира не владеет»,- сетует он. Справедливо сетует. Потому, что Украина вынуждена продолжать навязанную ей Россией войну на Донбассе!

Но в том и беда, что проблемы есть и в мирной жизни. Уровень оплаты населением за электроэнергию снизился на 30% и если неплатежи продолжат расти, облэнерго продержится максимум месяц. Об этом заявил председатель правления ПАО «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук, передает РБК-Украина. «Уже сейчас видно, что поступления у нас упали по сравнению с прошлым месяцем где-то на процентов 30 на этот момент», — сообщил Самчук. Он отметил, что компания вынуждена была отправить работников в оплачиваемые отпуска и выплачивает им две трети от заработной платы. Поступлений, которые облэнерго получает сейчас, хватает лишь на расчеты с работниками.

Руководитель компании отметил, если кризис неплатежей будет расти, предприятие сможет продержаться до мая. «Этот месяц еще выдержим. Налоги уже в этом месяце мы не сможем платить. Это где-то миллионов 15. С «Укрэнерго» мы уже не можем рассчитываться. И ситуация такова, что юридические потребители уже также начинают, хотят уклониться от уплаты, особенно бюджетные организации. Но это будет коллапс»,- сказал Самчук. Увы, судя по всему, коллапса не избежать. Причем, по всей Украине. И выход из карантина уже 24 апреля, о котором заговорил Виктор Ляшко, ситуацию не спасет.