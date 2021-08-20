Защита осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана подала в Московский городской суд ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили агентству «Интерфакс» его адвокаты Владимир Жеребенков и Ольга Карлова. Защитники также попросили суд, чтобы Уилан, отбывающий наказание в мордовской колонии, лично присутствовал на рассмотрении ходатайства. «Пол лично должен сказать, что согласен на это. Мы его волю выражаем, но подтвердить он должен сам», — сказала Карлова.

Как указывается в тексте ходатайства, Уилан, отбывая наказание в РФ, «объективно лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей». Кроме того, защита американца указывает, что в мордовской колонии затруднено оказание медпомощи Уилану при лечении хронических заболеваний и стоматологических услуг. «Усложняется оказание помощи тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит и ему сложно описать возникшие осложнения», — говорится в тексте ходатайства. Адвокаты отметили, что фактически их подзащитный лишен возможности осуществлять свои права наравне с гражданами РФ, что приводит к излишним страданиям и нарушению гуманитарных прав. «Передача его в США восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности», — говорится в заявлении.