Британского музыканта, экс-участника The Beatles Пола Маккартни чуть не сбила машина на знаменитом пешеходном переходе через Эбби-Роуд в Лондоне. Это произошло во время съемок документального фильма «Если бы эти стены могли петь», сообщила режиссерка ленты и дочь музыканта Мэри Маккартни.

«Фрагмент, где его чуть не сбила машина на пешеходном переходе, был такой смешной. Когда мы покидали [студию], я сказала: «Я тебя сниму [на переходе]», и он пошел, а эта машина вообще не стала останавливаться», — рассказала Маккартни в интервью S Magazine. (Газета.Ру)