12 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру местами прогнозируются дожди.

Временами усиливающийся северо-западный ветер стихнет к полудню. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 8-11° тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно будет без осадков, однако в некоторых местах вероятны дожди. В ряде районов прогнозируется туман, будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-7° тепла.